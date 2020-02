Oscar: Gianni Morandi, mi chiamano come se avessi vinto io

"Oggi mi chiamano tutti come se avessi vinto l'Oscar ma l'Oscar l'ha vinto il film coreano non io...". Così Gianni Morandi sui social commenta la statuetta più prestigiosa dell'Academy assegnata a Parasite di Bong Joon. "Però la cosa bella - aggiunge il cantautore di Monghidoro - è che in questo film Parasite c'è dentro 'In ginocchio da te', una canzone che io ho inciso che non avevo nemmeno 20 anni". "Comunque sono contento", conclude Morandi in un video messaggio sul social inframmezzato da spezzoni del film "il film è bellissimo e dentro c'è qualcosa di italiano".

Data ultima modifica 10 febbraio 2020 ore 16:12