L'Ulisse di Paolini all'Arena del Sole

(ANSA) - BOLOGNA, 5 FEB - Marco Paolini torna sul palcoscenico dell'Arena del Sole di Bologna, dal 6 al 9 febbraio, con il nuovo spettacolo 'Nel tempo degli dei. Il calzolaio di Ulisse' scritto assieme a Francesco Niccolini e messo in scena da Gabriele Vacis. Lo spettacolo segna un punto d'arrivo nella ricerca di Paolini sull'Ulisse iniziata nel 2003, quando nel sito archeologico di Carsulae con le improvvisazioni musicali di Giorgio Gaslini e Uri Caine, mise in scena il primo racconto dal titolo U. Ex guerriero ed eroe, ex aedo, l'Ulisse di Paolini si è ridotto a calzolaio viandante, che da dieci anni cammina senza meta, secondo la profezia che il fantasma di Tiresia, l'indovino cieco, annuncia nel suo viaggio nell'al di là, narrato nel X canto. Questo Ulisse pellegrino e invecchiato non ama svelare la propria identità e tesse parole al limite della realtà e che diventano mito.