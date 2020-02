Raccolta foto racconta storia Pilastro

La storia del Pilastro, rione della periferia di Bologna, raccontata attraverso una raccolta di fotografie, tratte da Laminarie e dall'archivio della Cineteca, che ritraggono aree, strade, condomini e costruzioni che hanno plasmato il quartiere a partire dal 1966, anno della sua sua fondazione. Ultimo appuntamento, domani alle 18, con il progetto 'Memoria al futuro', ideato da Laminarie in collaborazione con la Cineteca e il contributo del Comune, al 'Dom' la cupola del Pilastro in via Panzini. Bruna Gambarelli, curatrice dell'archivio digitale di comunità del Pilastro, e Gian Luca Farinelli, direttore della Fondazione Cineteca, mostreranno al pubblico gli scatti storici per dare il via a un confronto, dando la parola prima di tutto ai residenti, per ripercorrere così le tappe, anche quelle più difficili e rimaste impresse nella cronaca, del passato Pilastro.