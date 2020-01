Tuffo al Papeete per le Sardine, flashmob a vigilia voto

Dopo aver manifestato in piazze e bar le Sardine si tuffano in mare: il Movimento nato a Bologna si dà appuntamento sabato al Papeete Beach, il luogo scelto l'estate scorsa per le vacanze dal leader della Lega Matteo Salvini. "I politici in Parlamento e le sardine al mare": così viene annunciato su Facebook il flashmob a Milano Marittima (Ravenna), alle 12, alla vigilia del voto per le regionali in Emilia-Romagna e Calabria.

"Era giusto fare la prima mossa per vedere se i politici sarebbero tornati nel proprio habitat a fare il loro lavoro - scrivono le Sardine parlando delle loro origini - quel fantastico mondo chiamato Parlamento in cui si diceva fossero addirittura pagati: un habitat a pagamento". Libera scelta, scrivono ironicamente le Sardine, per "gli eroi che faranno il bagno", rigorosamente senza mute, ai quali sarà assicurata una doccia tiepida.