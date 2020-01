Stalking 'condominiale', arrestato

Un 52enne residente a Carpi, in provincia di Modena, è stato arrestato dai carabinieri per stalking in ambito condominiale. La vittima, una madre che era anche incinta, avrebbe subito continue pressioni e persecuzioni con l'obiettivo di convincerla a traslocare da un'altra parte. L'uomo è recidivo perché è già stato arrestato in passato per gli stessi reati (stava scontando i domiciliari) e questa volta è stato portato in carcere. Stando alle indagini, voleva che la donna cambiasse gli orari delle pulizie perché il rumore lo disturbava: inizialmente avrebbe 'picchiato' ripetutamente un bastone sul soffitto, suonando continuamente il campanello, poi sarebbe passato a insulti e minacce, l'avrebbe anche colpita facendola sbattere contro il muro e prendendola a calci e afferrandole la gola dicendo: "qui comando io". L'uomo è stato denunciato anche per lesioni aggravate dal fatto che la donna è incinta e i presunti reati sarebbero stati commessi anche davanti al figlio di sei anni.