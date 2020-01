Dante, annullo speciale San Marino

(ANSA) - SAN MARINO, 21 GEN - Annullo speciale dell'Ufficio filatelico e numismatico (Ufn) di San Marino, sabato 1 febbraio, in occasione del 77/o Convegno di settore in programma l'1 e il 2 alla Fiera di Forlì.

L'annullo è dedicato alla Divina Commedia di Dante Alighieri, in particolare al XXVI canto dell'Inferno: si tratta del girone delle anime dei consiglieri fraudolenti, dove Dante e Virgilio incontrano Ulisse e Diomede, imprigionati all'interno di lingue di fuoco. Ulisse racconta loro il suo ultimo viaggio e pronuncia la frase: "Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza".