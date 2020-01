Cc trovano discarica scarti nel Reggiano

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GEN - Scoperta dai Carabinieri del gruppo Forestale una discarica di scarti pericolosi a Novellara, nel Reggiano. Nel sito sono stati smaltiti 4.260 metri cubi di materiale cementizio non idoneo, per un peso di 8000 tonnellate.

Nel dettaglio i militari hanno appurato il deposito presso un cantiere, per la sistemazione e il consolidamento di una carraia e il piazzale di una struttura agricola, di rifiuti provenienti dal Veneto spacciati per 'Concrete Green', conglomerato cementizio non strutturale.

Le indagini hanno portato alla segnalazione alla Procura della Repubblica di sei soggetti per realizzazione discarica di rifiuti pericolosi, sistemazione e consolidamento di una carraia in difformità all'autorizzazione paesaggistica e realizzazione di un piazzale attorno ad una struttura agricola in assenza di autorizzazione paesaggistica.