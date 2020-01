Un uomo di 66 anni è morto in un incidente stradale avvenuto verso le 9 di questa mattina in località Lovoleto, nel territorio di Castel Maggiore, nel Bolognese. Per cause da accertare, sulla statale Porrettana un'auto è sbandata ed è finita fuori strada. Per il conducente, incastrato nell'abitacolo e recuperato dai vigili del fuoco e dal 118, non c'è stato nulla da fare.

