Se il centrodestra dovesse vincere in Emilia-Romagna "non posso negare che questo rappresenterebbe un ciclone per la nazione". Lo ha detto Silvio Berlusconi: in quel caso "il Governo della sinistra non potrebbe non prendere atto di non rappresentare più la maggioranza degli italiani".

Dunque "se si verificasse una vittoria in Calabria e anche in una regione feudo del comunismo in Italia per oltre mezzo secolo, questo rappresenterebbe una necessità di cambiamento nel Paese".