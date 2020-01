Foto: i 'Luoghi SOS-pesi' di Castelli

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GEN - Una mostra fotografica di Luca Maria Castelli, 'Luoghi SOS-pesi', promossa dall'Associazione Re-Use With Love in collaborazione con la Fondazione Carisbo, è in programma a Casa Saraceni a Bologna dal 18 gennaio al 22 febbraio nell'ambito di Art City Segnala 2020, in occasione di Arte Fiera.

"Le donne di Re-Use with Love sono un vero portento - scrive nella presentazione il sindaco Virginio Merola - Hanno dato vita a una realtà appassionata, hanno messo radici solide che, anche attraverso la riqualificazione della cabina Enel dei Giardini Margherita, daranno vita a nuovi progetti e rapporti con le altre associazioni". La raccolta di abiti usati, per recuperarli in mercatini solidali, è cominciata nel 2010: l'attività ha permesso di raccogliere e distribuire oltre 680mila euro a progetti di solidarietà e servire gratuitamente 6.000 nuclei familiari. Castelli ha voluto leggere 'i luoghi sospesi' che ci circondano, in particolare quelli fatiscenti ma destinati a essere presi in cura con nuove energie.