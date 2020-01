Zingaretti: Italia segue la battaglia in E-R

(ANSA) - MODENA, 9 GEN - "Tutta l'Italia sta vivendo questa battaglia dell'Emilia-Romagna con una grande attenzione, una grande partecipazione. Io, tanti dirigenti, membri di Governo, accompagneranno questa campagna elettorale del Pd e di Stefano perché all'Italia serve ancora un'Emilia-Romagna governata bene.

Perché voi qui avete insegnato all'Italia tante cose". Così il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti durante un comizio elettorale a Modena, al centro sociale orti di San Faustino.

"Qui c'è stato un modello bellissimo di un Paese che è risorto", ha aggiunto. Quella che si sta giocando in regione, ha detto Zingaretti, "è una battaglia per andare avanti ma attenti: è una battaglia anche per difendere un grande patrimonio che altrimenti rischia di essere distrutto. Perché in parte l'ordine del giorno delle elezioni in Emilia-Romagna è questo: mettere in discussione decenni di conquiste economiche, sociali, culturali".



Data ultima modifica 10 gennaio 2020 ore 08:03