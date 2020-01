Un milione per le imprenditrice mamme

La Camera di commercio di Bologna riserva un milione di euro alle imprenditrici del territorio che diventeranno mamme nel 2020. "Gestire un'impresa richiede un impegno costante, ogni giorno a qualsiasi ora. Farlo con un neonato è una avventura tanto bella quanto impegnativa. Il nostro obiettivo è riconoscere e valorizzare le imprenditrici, non farle sentire sole, fornire loro un aiuto concreto: un milione di euro per rendere la loro vita più facile a casa e in impresa", ha spiegato Valerio Veronesi, presidente della Camera di commercio. Con i contributi a fondo perduto della Camera ogni imprenditrice neo mamma nel 2020 potrà ricevere fino a 12.500 euro per: aumentare l'organico dell'azienda, per far fronte alla sua minore presenza in ufficio; allestire postazioni di lavoro a casa, acquistando computer, portatili o notebook, stampanti, scanner, attivare collegamenti web ad alta velocità o collaborazioni con temporary manager; coprire la metà delle spese sostenute per nido, baby sitter, baby parking.