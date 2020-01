Incinta dimessa, feto muore poco dopo

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - E' arrivata in ospedale, alla trentaduesima settimana di gravidanza, con un forte mal di testa. Dimessa, poche ore dopo è tornata in ambulanza, con un'emorragia in atto, e il feto è morto.

E' successo a Bologna il 3 gennaio. La donna incinta, africana, è andata al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore.

Secondo quanto si è appreso è stata visitata da un medico che le ha dato una terapia per la pressione alta e per la cefalea, poi la paziente è tornata a casa. Tre ore dopo la donna è stata male ed è stata riportata d'urgenza in ospedale, dove è stata constatata la morte del bambino per cui non c'era nulla da fare.

Non è chiaro se la vicenda è stata denunciata penalmente e se siano in corso accertamenti.