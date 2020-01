Lotteria Italia, 27 vincite in Emilia-Romagna

Sono 27 i biglietti della Lotteria Italia 2019 vincenti in Emilia-Romagna: tre di seconda categoria, da 100mila euro ciascuno, e 24 di terza categoria, da 20mila euro. I tre biglietti più fortunati, su un totale di venti a livello nazionale, sono: L 064678, venduto a Castellarano (Reggio Emilia), M 059274, venduto a Riccione (Rimini), e A 351631, venduto a Parma. Per i premi di terza fascia (180 in tutto), l'Emilia-Romagna è sul podio, dietro Lazio (33 biglietti vincenti) e Lombardia (29).

L'Emilia-Romagna si è piazzata sul podio anche per biglietti venduti, sempre alle spalle di Lazio e Lombardia, con 647.260 tagliandi staccati (-2,8%). Bologna, spiega Agipronews, si conferma in testa con 229.730 tagliandi, 320 biglietti in più rispetto al 2018, mentre il calo maggiore si è avuto a Ravenna (31.620 biglietti, -14,2%). Alle spalle di Bologna c'è Modena (81.760, -3,5%), seguita da Parma (71.950, -5,5%). Le altre città: Forlì-Cesena 57.570, Piacenza 39.990, Reggio 43.650, Rimini 45.880, Ferrara 45.110.