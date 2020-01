Salvini: 'Paese guarda a voto in E-R'

"Non saranno elezioni regionali, sarà una festa di popolo", "avete sulle spalle un intero Paese che guarda a voi perché c'è un intero Paese che vorrebbe fare quello che in democrazia sarebbe normale", ovvero votare. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Cesenatico (Forlì-Cesena) durante un comizio elettorale per le regionali in Emilia-Romagna. "Se si vince - continua - cambia la storia d'Italia e d'Europa", nelle mani degli emiliano-romagnoli c'è la "possibilità di salvare la storia la cultura l'identità e il futuro di un intero continente", perché "in ballo c'è una visione del mondo diversa". Salvini è impegnato in diverse tappe elettorali in Romagna in vista del rush finale per le elezioni del 26 gennaio. Dopo Cesenatico trascorre la domenica a Gambettola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Faenza, Modigliana e Lugo. Per l'Epifania è atteso a Bologna per la 'Befana del poliziotto' del Sap all'Antoniano. Luogo la cui facciata è stata imbrattata con alcune scritte contro il sindacato di Polizia.