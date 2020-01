Nuova Lamborghini Huracán EVO RWD

Una vettura che promette una guida istintiva e dalle prestazioni sempre più elevate: è la nuova Huracán EVO Rear-Wheel Drive (RWD) di Automobili Lamborghini che sarà consegnata ai primi clienti dalla primavera 2020.

La Huracán EVO RWD combina una potenza di 610 CV (449 kW) a 8000 giri/min e una coppia di 560 Nm a 6500 giri/min con una struttura a trazione posteriore che garantisce una sterzata dinamica in tutte le situazioni. Con un peso di 1.389 chili, spiega Lamborghini, la vettura può raggiungere una velocità di 325 chilometri orari e passare da 0 a 100 chilometri orari in 3,3 secondi.

"La Huracán EVO RWD si affida alle mani del conducente, offrendo un'esperienza di guida dominata dall'interazione con il suo hardware", afferma Stefano Domenicali, presidente & ceo di Automobili Lamborghini. "Questa vettura - aggiunge - rispecchia l'essenza originaria dell'ingegneria Lamborghini, ponendo il conducente al centro delle prestazioni e rendendolo protagonista di un'esperienza di guida senza filtri e indubbiamente coinvolgente. Le prestazioni della Huracán EVO RWD sono frutto di una sinergia armoniosa tra uomo e auto: le abilità di guida del conducente incontrano la meccanica della trazione posteriore della Huracán EVO per dare origine a una dinamica perfettamente equilibrata, reazioni fisiche e prestazioni assolute. La Huracán EVO RWD arricchisce la gamma della linea Huracán a motore V10 con un modello in grado di catturare chi ancora non conosce da vicino il nostro marchio, ma anche coloro che sono alla costante ricerca di emozioni di guida ineguagliabili".

Data ultima modifica 07 gennaio 2020 ore 09:28