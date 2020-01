Cade pezzo di statua da porta Saragozza

Porta Saragozza, uno degli storici varchi al centro di Bologna, è stata transennata nel tardo pomeriggio per la caduta di uno scudo che era tenuto dalla statua di un leoncino, in cima alle mura. E' successo intorno alle 18.15 e sono intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco con un'autoscala.

Sono stati rimossi i pezzi pericolanti e la zona è stata messa in sicurezza. Non ci sono stati feriti. Sullo scudo, la scritta Libertas, come sullo stemma della città. La porta sorge all'incrocio tra l'omonima via Saragozza e i viali di circonvallazione.