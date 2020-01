Un 19enne ferito a un occhio da un petardo nel Reggiano

Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito a un occhio dall'esplosione di un fuoco d'artificio, durante i festeggiamenti di Capodanno nella notte a Cerreto Laghi, sull'Appennino Reggiano. E' successo poco dopo la mezzanotte: il giovane, prima portato all'ospedale di Reggio Emilia, è stato trasferito in elicottero al Maggiore di Parma per un intervento chirurgico. La dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri. Sempre in provincia di Reggio Emilia un altro giovane è rimasto ferito, in maniera più lieve, per i botti: è ricorso autonomamente alle cure dell'ospedale di Montecchio Emilia per escoriazioni a un dito, con pochi giorni di prognosi. Diversi gli interventi dei militari nella notte. Sempre a Cerreto Laghi sono stati segnalati danneggiamenti ad auto in sosta e persone che hanno esploso petardi tra la folla che festeggiava in piazza.



Data ultima modifica 01 gennaio 2020 ore 13:06