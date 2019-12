Nel 2020 al via a Bologna Ztl ambientale

Come annunciato, dal primo gennaio 2020 a Bologna nasce la Ztl ambientale. E' il Comune a ricordare che non saranno più validi i contrassegni delle auto Euro 0 per l'accesso al centro storico e scatterà la sosta a pagamento per la seconda auto in centro e per la terza auto nella corona semicentrale e semiperiferica. Il pacchetto di provvedimenti approvati nell'ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) ha "l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente a cominciare dal cuore della città ed è accompagnato da misure di sostegno, i bonus mobilità sostenibile, studiati con particolare attenzione alle persone con più di 70 anni, alle famiglie numerose con figli e a chi ha un Isee inferiore a 14.000 euro". Sarà Tper, in quanto gestore della sosta, a curare per il Comune l'erogazione dei bonus mobilità.