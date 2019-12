Capodanno tra musica e fuochi in Emilia-Romagna

Dal rogo del Vecchione in piazza Maggiore a Bologna all'Incendio del Castello Estense a Ferrara, passando per la musica di Coez a Rimini e la 'Notte della Taranta' a Modena: sono fra i tanti appuntamenti per la grande festa di Capodanno nelle piazze dell'Emilia-Romagna.

A Bologna si balla con il dj set proposto da Kong, brand che si avvale di dj locali e ospiti di livello internazionale, e a mezzanotte si brucia il Vecchione, una struttura formata quest'anno da 160 cassetti assemblati come mattoni, con oggetti all'interno realizzati con materiali di recupero che simboleggiano diverse paure. A Modena, in piazza Roma, sarà protagonista l'Orchestra popolare 'La Notte della Taranta': 12 musicisti, due voci e ballerini e ballerine di pizzica, musica tradizionale salentina.

A Ferrara doppio spettacolo delle Fontane Danzanti, poi l''Incendio' pirotecnico del Castello Estense che dal 2000 richiama migliaia di persone. Reggio Emilia ospiterà in piazza Martiri del 7 luglio il concerto dell'artista piacentina Nina Zilli, mentre in piazza Garibaldi a Parma si alterneranno sul palco Morgan e Andy, fondatori del Bluvertigo, Ron e l'Orchestra di Piazza Vittorio, ensemble multietnico. A Piacenza torna per il terzo anno 'Capodanno in Cupola', a numero chiuso: le mura della Cattedrale accoglieranno i visitatori per salutare il 2020 all'insegna dell'arte del Guercino.

Molti anche gli appuntamenti lungo la Riviera, a cominciare dal 'Capodanno più lungo del mondo' in piazzale Fellini a Rimini con il concerto di Coez, uno dei cantautori più seguiti del panorama italiano, e in piazza Malatesta con i Planet Funk, oltre alla 'dance reunion' dei dj di storiche discoteche anni '90 come Baia degli Angeli, Velvet, Paradiso, Slego. A Riccione la festa sarà 'firmata' da Radio DeeJay, con la conduzione di Rudy Zerbi, a Cesenatico in piazza Ciceruacchio si esibirà la storica band bolognese Joe Di Brutto, a Ravenna in piazza del Popolo musica soul e gospel con la formazione 'Spirit of New Orleans', a Forlì in piazza Saffi 'Back to 90's' con gli Eiffel 65 e il dj set dei Datura, a Comacchio spettacolo piromusicale sul monumentale Ponte dei Trepponti, a Cattolica in piazza Primo Maggio concerto di una band scozzese che riunisce ex componenti storici dei Simple Minds.