Natale: Zuppi in stazione e carcere

L'atrio della stazione alta velocità e il carcere della Dozza. Sono i due luoghi scelti dal vescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, per le celebrazioni natalizie.

Ieri sera, prima della messa di mezzanotte in Cattedrale, moltissime persone hanno partecipato alla celebrazione al piano sotterraneo della stazione. Un appuntamento ormai diventato tradizionale, rivolto in particolare a migranti e senza dimora, ma che con il passare degli anni ha richiamato un numero sempre maggiore di fedeli.

In mattinata, invece, per la prima celebrazione del giorno di Natale, Zuppi ha scelto, come ogni anno, il carcere bolognese della Dozza. Alle 17.30, la Messa di Natale nella Cattedrale di San Pietro.



Data ultima modifica 27 dicembre 2019 ore 09:05