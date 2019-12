Sardine: il 19 gennaio tornano a Bologna

Le sardine tornano in piazza a Bologna, laddove tutto è cominciato il 14 novembre. I promotori hanno infatti annunciato un'iniziativa per il 19 gennaio, la domenica precedente le elezioni regionali. L'iniziativa sarà dedicata proprio "all'Emilia Romagna, alla sua cultura e al suo saper coniugare benessere e solidarietà, dialogo e ascolto".

Rispetto alle tradizionali iniziative delle sardine sarà un salto di qualità: ci sarà un palco sul quale si esibiranno artisti che saranno annunciati nei prossimi giorni. Per montare il palco, l'impianto audio, ripulire la piazza e documentare l'iniziativa, le Sardine hanno lanciato anche una raccolta fondi per raccogliere 50mila euro necessari per l'organizzazione.



Data ultima modifica 27 dicembre 2019 ore 09:06