Maltempo: allerta per deflusso piena Po

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - Po sotto osservazione, in Emilia, come pure altri fiumi come Reno, Secchia e Panaro, per il deflusso della piena. La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha infatti confermato anche per oggi e domani la criticità arancione.

Per quanto riguarda il Po, l'allerta è valida per l'area del Ferrarese e del Rodiginio, anche a causa del livello del mare alto che rallenta il deflusso. Ma anche più a monte, nella zona di Boretto, dove si attende il transito della piena.

Sorvegliati speciali anche il Reno, sempre nella zona di pianura, il Panaro a Bondeno, che risente del rigurgito della piena del Po del quale è affluente. Attenzione anche per il Secchia, fino alla confluenza nel Po, sempre per il transito della piena.