Lamborghini per Natale a chi stampò 3D

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Automobili Lamborghini indossa i panni di Babbo Natale e realizza il piccolo-grande desiderio di un bambino e di suo padre: una Aventador SV nera come quella guidata nei videogiochi. Una voglia talmente grande che il papà, forte delle sue conoscenze tecnico-scientifiche, si è prodigato costruendo in casa la Lambo tanto desiderata con una stampante 3D. Da un anno e mezzo Sterling Backus e suo figlio Xander, di dodici anni, nel garage della villetta di Erie, in Colorado, assemblano la loro Aventador casareccia. Il risultato, esteticamente approssimativo, ha però emozionato per la dedizione e la passione e il loro video ha fatto il giro del mondo arrivando fino a Sant'Agata Bolognese, dove hanno deciso di stupire papà e figlio, ritenuti i #RealLover del marchio del Toro per il 2019.

Una mattina prima di Natale, Sterling e Xander hanno aperto la porta del loro garage e hanno trovato una vera Aventador SV, nera come quella dei videogames da guidare per alcuni giorni.