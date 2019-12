Alberi caduti,frana in collina Bolognese

Per le raffiche di vento e la pioggia, che ha interessato nelle ultime ore il territorio bolognese, la centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto numerose richieste di intervento in particolare per pali e alberi pericolanti o rami precipitati sulla sede stradale. In particolare le attività delle squadre di emergenze si sono concentrate ad Argelato, Castel Maggiore, Castenaso e Imola. A Castel San Pietro Terme, in via Stanzano, un albero è caduto sui cavi della luce: in questo momento sono al lavoro i Vigili del Fuoco del distaccamento di Medicina per tagliare i rami e liberare il traliccio. A Pianoro, sulle colline di Bologna, nella frazione di Livergnano, nella notte, massi franati da un versante della montagna hanno invaso la sede stradale via Gruppi. Al momento, il tratto di strada è chiuso.

Dalle 8.30 di questa mattina alle 18 circa, sono stati una quarantina gli interventi dei Vigili del fuoco. Le squadre sono intervenute anche per mettere in sicurezza tettoie pericolanti, camini, tendoni da esterni divelti e per allagamenti di strade e garage. Gli interventi sono stati anche a San Lazzaro di Savena e in periferia a Bologna.

