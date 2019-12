Spray peperoncino contro poliziotti, arrestato

Prima ha litigato con un cliente di una agenzia Sisal perché pretendeva di avere l'esclusiva per giocare ad una slot machine, poi all'arrivo dei poliziotti li ha minacciati con uno spray al peperoncino. E' successo ieri pomeriggio attorno alle 14, a Bologna, in via Righi.

Protagonista della vicenda un algerino di 53 anni, con diversi precedenti penali, irregolare e con un divieto di dimora, arrestato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e denunciato per rapina e porto abusivo di armi. Il 53enne, frequentatore della sala slot, se l'era presa con un altro avventore che stava utilizzando uno degli apparecchi, perché a suo dire a quella specifica slot poteva giocare solo lui. Così lo ha spintonato e scansato, tenendosi pure la vincita, circa 30 euro. Il titolare dell'agenzia, a questo punto, ha chiamato la Polizia. Alla vista degli agenti il 53enne ha usato lo spray al peperoncino contro uno degli operatori prima di darsi alla fuga ma gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato in via Altabella.

