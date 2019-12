Regionali E-R, c'è anche lista 'no-vax'

Anche una lista 'no vax' si presenta alle elezioni in Emilia-Romagna: si tratta del 'Movimento 3V - Vaccini vogliamo verità' che ha annunciato di aver raccolto le firme sufficienti in sei delle nove province della Regione e quindi di avere le carte in regola per essere ammessa alle elezioni del 26 gennaio. Il candidato alla presidenza è il medico ferrarese Domenico Battaglia.

I promotori contano, entro il termine per la presentazione delle liste (27 e 28 dicembre) di riuscire a raccogliere le firme anche in altre province.

"Emergenza vaccini e salute - dicono i promotori - sono al centro del programma di Movimento 3V, ma, nel rispetto del principio di precauzione e a tutela di ogni forma di vita e dei diritti umani, sono inoltre stati fissati obiettivi ben precisi su ambiente, infrastrutture, alimentazione, agricoltura, famiglia, scuola e partecipazione".