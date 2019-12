Fabrizio Bosso al Mercato Sonato Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 17 DIC - Il trombettista Fabrizio Bosso e il suo Spiritual Trio sarà ospite della rassegna "Mercato Jazz", domani alle 22, al Mercato Sonato di Bologna, la sede dell'Orchestra Senzaspine in via Tartini. In occasione dei primi dieci anni di attività dello Spiritual Trio, considerato uno dei progetti più affascinanti di Bosso, il trombettista, assieme ad Alberto Marsico all'organo hammond e ad Alessandro Minetto alla batteria, proporrà "Someday", terzo disco uscito nei giorni scorsi, che rende omaggio alla musica nera declinata nella sua variante Gospel e Spiritual. Nel corso del concerto verranno anche eseguiti i pezzi più significativi tratti dai precedenti album come "Spiritual" (2011), i cui brani sono legati alla tradizione popolare nera, e "Purple" (2013), caratterizzato da un repertorio in cui tradizione e modernità convergono.