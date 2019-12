Mostra di presepi storici a Casa Saraceni

Statuette da presepio della tradizione bolognese, realizzate in terracotta tra la seconda metà del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, saranno in mostra dal 18 dicembre al 12 gennaio (inaugurazione martedì alle 17) a Casa Saraceni, sede della Fondazione Carisbo, che nel 2007 le ha acquisite sul mercato antiquario. Le statuette, rivestite da vivace e brillante policromia, provengono da collezioni storiche bolognesi: a questo genere di produzione, all'apparenza minore, si applicarono anche importanti scultori e plasticatori, come Giuseppe Maria Mazza, Angelo Piò, Filippo Scandellari e Giacomo De Maria.

Tra le caratteristiche presenze popolari che animano il presepio - in cui si muovono pastori, artigiani, contadini, massaie, angeli e zampognari, ma anche animali da cortile e bestie da soma - sono riconoscibili figure peculiari della tradizione bolognese, come 'il dormiglione'. Su tutti risaltano i Re Magi, per il lusso sfrenato dei costumi esotici e le cavalcature tenute per le briglie dai paggi.



Data ultima modifica 16 dicembre 2019 ore 12:31