Si schianta contro un bar e crea il caos

Si è schiantato in auto contro la vetrata di un bar, poi è uscito e ha creato il caos, brandendo un pezzo di vetro e minacciando di uccidersi. E' successo ieri sera intorno alle 21.30 a Fiscaglia (Ferrara) in località Migliarino, dove alla fine i carabinieri hanno arrestato un 20enne italiano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane dopo l'incidente, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è rifugiato nel locale e si è ferito lievemente alla gola. Nella colluttazione per bloccarlo due militari sono rimasti anch'essi lievemente feriti. L'arrestato, visitato all'ospedale di Cona, è stato ricoverato in osservazione, dove rimarrà fino al processo in direttissima.



Data ultima modifica 15 dicembre 2019 ore 12:45