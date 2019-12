Aperto a Bologna ExtraBo per promuovere territorio

Dal Corno alle Scale alla pianura, dai parchi naturali al territorio imolese. Bologna mette in mostra le aree verdi e le bellezze della Città Metropolitana inaugurando, all'ombra del Nettuno, ExtraBo uno spazio dedicato alla promozione dei dintorni del capoluogo. Al taglio del nastro hanno partecipato i sindaci dei Comuni bolognesi che sono diventati, come ha spiegato il primo cittadino Virginio Merola, "guide turistiche per accompagnare turisti e non solo alla scoperta del territorio".

Ideato da Comune e Città Metropolitana, in collaborazione con Bolognawelcome, da ExtraBo verranno organizzati eventi si troveranno informazioni, mappe, proposte per itinerari per scoprire i 133mila ettari di colline e i 160mila della pianura che circondano il capoluogo. "Il turismo, negli ultimi 5 anni - ha spiegato il presidente della Destinazione turistica metropolitana Matteo Lepore - è cresciuto anche nell'ambito metropolitano: siamo a quasi 4 milioni e mezzo di pernottamenti, significa 10mila posti di lavoro in 10. Una ricchezza che dobbiamo gestire e ridistribuire su tutto il territorio". (ANSA).