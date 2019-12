Cacciatore inciampa e si spara

'Incidente di caccia mortale nel primo pomeriggio intorno alle 15 in località Marmorta, a Molinella in provincia di Bologna. Secondo le prime informazioni un pensionato di 81 anni, originario di Rimini, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, impugnando il fucile carico sarebbe inciampato facendo così partire il colpo fatale. Con lui al momento dell'incidente non c'era nessuno. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno allertato 118 e i militari della Compagnia di Molinella.