A Bologna 'Raccontare con l'immagine'

'Raccontare con l'immagine: fotografia & fotogiornalismo nell'era contemporanea' è il ciclo di incontri con i protagonisti della comunicazione visiva promosso a Bologna da Airf (associazione italiana reporters fotografi) nella sala 'Roberto Biagi' del quartiere Santo Stefano. Dopo l'incontro di apertura che ha visto protagonista l'8 novembre Uliano Lucas, la rassegna ospiterà il 13 dicembre Pier Paolo Cito che parlerà di 'Informazione e sicurezza: il lavoro del fotoreporter in contesti a rischio'; il 17 gennaio Marco Capovilla, fotogiornalista e docente di etica dell'immagine per Fotografia e cittadinanza consapevole: la formazione come base per una corretta interpretazione e fruizione delle immagini; infine il 14 febbraio Giulia Ticozzi, photo editor la Repubblica, per Tra parole e pagine, la fotografia nel giornale di carta: il lavoro del photo editor di una testata nazionale'.