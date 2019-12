Incidente tra tre auto, morta 35enne

Incidente mortale, intorno alle 7 su Via Ravegnana, la strada statale 67 'Tosco Romagnola' a Ravenna. A perdere la vita - in un sinistro che ha viste coinvolte tre auto - è stata una donna di 35 anni mentre sono rimasti feriti in maniera non grave un uomo di 33 anni e un'altra donna di 48 anni. I due sono stati condotti all'ospedale di Ravennna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una automedicalizzata e due ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale oltre al personale di Anas. A seguito dell'incidente, spiega la stessa Anas, è stato chiuso, provvisoriamente, il tratto della Statale 67 al chilometro 212,900. Il traffico è deviato sulla Statale 16 per i veicoli provenienti da Ravenna e Provinciale 27 per i veicoli provenienti da Castrocaro Terme.



Data ultima modifica 10 dicembre 2019 ore 12:34