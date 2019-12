Auto d'epoca all'asta per due progetti su disabilità

(ANSA) - RAVENNA, 9 DIC - Un'auto d'epoca, una Fiat 1100, è stata messa all'asta, tramite procedura online, per sostenere due progetti del Gruppo Disabilità di Faenza (Ravenna). A organizzarla due aziende del territorio: IT Auction, network di aste online che ospita la vendita sul sito Industrial Discount, e Moreno, storico rivenditore di auto. Per la Fiat 1100 non è stato fissato un prezzo di partenza.

Il ricavato sarà utilizzato per sostenere due progetti finora finanziati soprattutto dalle famiglie: il primo è un negozio che vende prodotti equo-solidali e biologici a chilometro zero con protagonisti attivi alcuni giovani con disabilità intellettiva.

L'altro è un progetto di sostegno economico alle famiglie per bimbi e ragazzi con autismo che seguono percorsi psico-educativi scientificamente validati. La vendita si apre oggi e si chiuderà il 20 dicembre alle 12.(ANSA).