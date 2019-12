Scontro fra auto nel Bolognese, due feriti

Violento schianto tra due auto che viaggiavano in senso opposto ieri sera nel Bolognese in seguito al quale due persone sono rimaste ferite e sono state trasferite all'ospedale Maggiore in codice di media gravità. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.30 a Sant'Agata Bolognese. Per permettere i rilievi, condotti dalla Polizia municipale Terre d'acqua, e recuperare le due auto coinvolte, una Honda Civic condotta da un 24enne e una Renault Scenic al cui volante c'era un 30enne, è stato necessario chiudere la strada e deviare la circolazione. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco dal distaccamento volontario di San Giovanni in Persiceto. Le squadre hanno estratto uno dei due conducenti dalle auto per poi affidarlo alle cure del 118 che ha assistito anche una giovane che era a bordo della Renault.