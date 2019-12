Il violinista Stefan Milenkovich a Modena e Imola

(ANSA) - MODENA, 06 DIC - L'Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione Slovena di Lubiana diretta da Mihail Agafita terrà due concerti, il 7 dicembre al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena e l'8 al Teatro Ebe Stignani di Imola, con la partecipazione del violinista Stefan Milenkovich. Brano condiviso delle sue serate sarà il celeberrimo Concerto in re maggiore per violino e orchestra Op. 61 di Ludwig van Beethoven, omaggio al 250/esimo della nascita del compositore.

Interprete di fama mondiale, Stefan Milenkovich è nato a Belgrado e si è precocemente affermato come 'enfant prodige'. A dieci anni è stato invitato a suonare per il presidente Ronald Reagan in un concerto natalizio a Washington, per il presidente Mikhail Gorbaciov quando aveva 11 anni e per Papa Giovanni Paolo II all'età di 14 anni.

Agafita, che è direttore principale della National Philharmonic della Moldova, dirigerà poi la Terza Sinfonia 'Eroica', sempre di Beethoven, a Modena e la Terza Sinfonia 'Scozzese' di Felix Mendelssohn-Bartholdy a Imola.(ANSA).