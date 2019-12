3,5 kg marijuana nell'armadio, arrestato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 5 DIC - Aveva in casa oltre tre chili e mezzo di marijuana. Un cittadino albanese 29enne, incensurato, è stato così arrestato dalla Squadra Mobile di Reggio Emilia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Polizia teneva d'occhio da tempo il giovane e ieri gli agenti lo hanno monitorato fino a Modena per poi - assieme ai colleghi della questura locale - perquisire la sua abitazione.

Nella stanza del ragazzo, chiusa a chiave, all'interno di un armadio, gli agenti hanno così sequestrato l'ingente partita di droga, attrezzatura per taglio e confezionamento oltre a mille euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

L'uomo ora si trova in carcere.