Maltempo, piena Savio raggiunge picco nel Ravennate

Allerta arancione in Emilia-Romagna per l'ultima ondata di maltempo e per le piene dei fiumi in transito: il Comune di Ravenna informa che la piena del Savio ha raggiunto nelle prime ore del mattino il suo picco massimo, il livello d'allarme rosso, a Castiglione di Ravenna. Il picco si è stabilizzato attorno alle 7.

La situazione nel Ravennate è stata monitorata per tutta la notte ed è tuttora vigilata dalla Polizia locale e dalla Protezione civile. Il picco di piena del Savio transiterà nelle prossime ore dalla frazione Savio per poi cominciare a scendere in tarda mattinata. Gli altri fiumi interessati dalle piene sono il Lamone e i Fiumi Uniti (Ronco e Montone).

Nel Bolognese è stato superato lo stato di pericolo legato all'Idice. Il sindaco di Budrio Maurizio Mazzanti scrive su Facebook che il fiume si è abbassato nella notte e che questa mattina è in corso una riunione per valutare il ritiro dell'ordinanza di evacuazione che ieri sera ha coinvolto alcune strade.