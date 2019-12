Allerta per piene dei fiumi romagnoli

Allerta arancione per criticità idraulica in Romagna, per la propagazione dei fiumi nella prima parte della giornata di domani, martedì tre dicembre. Nel resto della regione la situazione è in via di miglioramento, con il graduale esaurimento delle precipitazioni, che ancora insisteranno sul settore appenninico Tosco-Romagnolo, e il ripristino di condizioni meteo stabili su tutto il territorio regionale- Per la piena del fiume Po la criticità è gialla nella zona terminale, nella sezione di Ariano il livello idrometrico rimane superiore alla soglia 2.