Mattarella a Parma parla di clima

In tema di cambiamento climatico e sostenibilità ambientale, "sottolineo l'importanza degli obiettivi dell'agenda 2030 dello'Onu e l'importanza dell'obiettivo che si è data la nuova Commissione dell'Ue con l'intendimento dichiarato di fare dell'Ue per il 2050 una realtà neutra da punto di vista ambientale, una realtà che non contribuisca più in alcuna misura anche minima all'inquinamento del globo. E' un obiettivo impegnativo, non semplice ma possibile, da sostenere in ogni modo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio del suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Parma.

Mattarella ha preso la parola al termine della prolusione tenuta dal portavoce dell'Asvis, Enrico Giovannini, intitolata 'Salvare il pianeta e salvare l'umanità. Utopia o dovere morale?'.



