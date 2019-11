Fumetti in mostra-mercato il 7 e 8 dicembre a Reggio Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 28 NOV - Torna il 7 e 8 dicembre la Mostra-mercato del Fumetto nei padiglioni delle Fiere di Reggio Emilia. Giunta alla 63/a edizione e organizzata dall'Anafi (Associazione nazionale amici del fumetto e dell'illustrazione), vedrà la presenza di oltre 120 espositori. Ospite della manifestazione sarà Fabio Civitelli, uno dei più celebri disegnatori di Tex, personaggio che ha appena celebrato i 70 anni di vita ed è tuttora il più venduto in Italia. Civitelli firmerà una stampa prodotta per l'occasione con un suo disegno originale di Tex Willer autorizzato da Sergio Bonelli Editore.

In programma anche una mostra dedicata all'autore modenese Paolo 'Paul' Campani, creatore con Max Massimino Garnier della Paul Film, responsabile di gran parte della pubblicità a cartoni animati di Carosello. Anche quest'anno, poi, la mostra si caratterizza per la presenza di numerose piccole case editrici, che producono fumetti italiani e stranieri, e di altri settori cartacei, come le figurine e le locandine cinematografiche.

(ANSA).