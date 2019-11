Inaugurato il pronto soccorso di Bentivoglio

Un ampio triage, sette ambulatori, quattro aree di attesa, sei letti di Osservazione Breve Intensiva monitorati a distanza. E' il nuovo pronto soccorso dell'Ospedale di Bentivoglio, realizzato in 15 mesi, che si estende per 1.490 metri quadrati, oltre 500 in più del precedente. Un investimento complessivo di 4 milioni e 245 mila euro, finanziati per 3 milioni e 400 mila euro dallo Stato e dalla Regione Emilia-Romagna e per i restanti 845 mila euro dall'Ausl di Bologna.

Il pronto soccorso, antisismico, è dotato dei più avanzati requisiti strutturali necessari per la cura e l'assistenza dei pazienti in tutti i vari gradi dell'urgenza e dell'emergenza, in linea con le recenti indicazioni regionali. E' stato inaugurato oggi, 27 novembre, alla vigilia della sua effettiva attivazione prevista entro il mese di dicembre. Una realtà importante nella rete degli ospedali dell'Ausl di Bologna.