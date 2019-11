Cinema: a Bologna 'Ce l'ho corto film festival'

Dare visibilità a cortometraggi di giovani autori e creare momenti di confronto sul cinema: è 'Ce l'ho corto film festival', a Bologna dal 28 al 30 novembre al teatro San Leonardo. Diverse le sezioni previste, tra cui la quella internazionale, il porno e il contest. Al bando internazionale hanno partecipato oltre 200 titoli, tra animazione, documentari, e cinema sperimentale da tutta Europa, oltre a Usa e Cina.

Una giuria assegnerà un premio di distribuzione. Per la sezione internazionale, tra gli altri, l'australiano Charles Williams con 'All these creatures', Vito Palmieri con 'Da Teletorre19 è tutto!' girato nel quartiere Bolognese Pilastro, lo svedese 'Isle of Capri', il francese 'Oranges' e il serbo 'Passage'. La sezione 'Ce l'ho porno', a cura del collettivo 'Inside porn' undici corti selezionati inferiori a 30', dà spazio a diversi linguaggi e modalità di messa in scena per la necessità di parlare di una pluralità di sessualità, con temi quali il rapporto con il corpo e l'affettività.(ANSA).