Arte: in mostra a Rimini 'Madonna Diotallevi' di Raffaello

Torna a Rimini la 'Madonna Diotallevi' dipinta da Raffaello Sanzio e appartenuta fino all'Ottocento alla collezione del romagnolo Audiface Diotallevi da cui prende il nome. La tela arriverà in prestito dai musei statali di Berlino, dove è in corso un'esposizione dedicata al maestro urbinate e sarà al centro di una esposizione temporanea al 'Museo della Città 'di prevista per l'autunno del 2020, nel pieno delle celebrazioni per i 500 anni della morte del pittore marchigiano.

Le date ipotizzate per la mostra, ancora da ufficializzare - spiega una nota dell'Amministrazione comunale riminese - prevedono l'inaugurazione per sabato 17 ottobre 2020 nell'ambito della 22esima edizione del Festival del Mondo Antico, per proseguire fino al 10 gennaio 2021.

All'opera - considerata uno dei più importanti dipinti giovanili di Raffaello - atteso a Rimini dopo 178 anni, sarà dedicato un volume a cura dello storico dell'arte Giulio Zavatta, consulente scientifico del progetto espositivo.