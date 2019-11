Allerta maltempo, sorvegliata piena del Po

Sotto osservazione il colmo della piena del Po in Emilia. "Stiamo monitorando il passaggio della piena, seguendo i bollettini. Ci attendiamo una piena molto importante, è stimata con una quota di otto metri", spiega all'ANSA l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo, dicendo di essere "fiduciosa" per la situazione nelle prossime ore, della serata di lunedì 25 novembre, cioè che la piena venga contenuta negli argini. "Sono attivati i monitoraggi in tutti i tratti, tra Piacenza e Parma", prosegue Gazzolo. Al momento in regione si registrano "criticità diffuse", in particolare diverse frane in Appennino causate dal maltempo e tutte sono seguite dalla protezione civile regionale. E' previsto un miglioramento del meteo, ma anche per martedì resta l'allerta rossa lungo tutta l'asta del Po.

Data ultima modifica 26 novembre 2019 ore 08:04