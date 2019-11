Nuova Lambo V12 Vision GT, è virtuale

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Automobili Lamborghini presenta una nuova concept car, la Lambo V12 Vision Gran Turismo, in concomitanza con le finali mondiali del FIA Certified Gran Turismo Championships 2019 in programma a Monte Carlo. Si tratta di una concept visionaria, che mette l'accento sul divertimento di guida nel contesto digitale di Gran Turismo Sport, e sarà disponibile in versione virtuale su PlayStation 4 di Sony dalla primavera del 2020.

Lambo V12 Vision GT è una monoposto in versione virtuale, che monta lo stesso gruppo propulsore della Sián FKP 37. Il design è inconfondibilmente Lamborghini: la silhouette è imperniata sulla linea centrale, e accentua il layout da monoposto pensato per un racing game in cui non sono previsti passeggeri. Nell'ampia ala è alloggiato il gruppo ottico posteriore che riprende il classico stilema a Y. Il corpo principale non è collegato ai parafanghi, mentre il motivo esagonale dei cristalli laterali si ispira alle linee della Marzal del 1968.