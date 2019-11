A Rimini 'Capodanno più lungo del mondo' nel segno Fellini

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - oez in concerto in Piazzale Fellini, la reunion dei Dj delle storiche discoteche, una grande mostra dedicata a Federico Fellini nel centenario della nascita e le grandi mongolfiere illuminate in Piazza Cavour. Questi gli elementi di spicco dell'edizione 2019 del 'Capodanno più lungo del mondo' a Rimini.

Un investimento da 550.000 euro - di cui 350.000 sostenuto dal Comune, il resto da contributi dalle categorie - per festeggiare l'inizio del 2020, centenario della nascita del Maestro del Cinema. E proprio dalla mostra "Fellini 100 e la Dolce vita Exhibition" - al debutto il 14 dicembre - è tratto il tema scelto per le luminarie e per gli eventi a partire dal 30 novembre fino al 20 gennaio.

L'ultima notte dell'anno avrà al centro il tradizionale concerto di Piazzale Fellini a Marina Centro dove si esibirà Coez. Dopo i fuochi d'artificio per la mezzanotte sul mare, la festa si sposterà in centro storico per la Rimini Dance Reunion con i Dj delle storiche discoteche degli anni '80 e '90. (ANSA).