Parma, opera permanente Maurizio Nannucci alla Pilotta

(ANSA) - PARMA, 19 NOV - Un'opera permanente di Maurizio Nannucci, tra i protagonisti dell'arte italiana degli ultimi decenni, sarà presentata e accesa nel cortile di San Pietro del Complesso monumentale della Pilotta, a Parma, venerdì 22 novembre (ore 16.30). Con i suoi 190 metri di lunghezza e le 55 lettere in neon di vetro di Murano illuminate di luce blu, 'Sentences. Time, past, present and future' è la più grande opera permanente realizzata da Nannucci in Italia e vincitrice della quarta edizione dell'Italian Council. Si sviluppa lungo i quattro lati del cortile di uno dei più antichi complessi storici d'Italia, che ospita la Galleria Nazionale, il Teatro Farnese, il Museo Archeologico, la Biblioteca Palatina e il Museo Bodoni, dando vita così a un nuovo ingresso monumentale per l'edificio.

L'opera crea un collegamento ideale tra la storia del Complesso e il presente, tra un'arte secolare e l'arte contemporanea, tra l'esterno e l'interno dell'edificio, invitando chi passa a rallentare, leggere, riflettere sulle parole e l'immagine poetica che generano.

In occasione della presentazione il compositore elettronico e video-artista berlinese Lillevan realizzerà, con la consulenza artistica e la co-organizzazione di Lenz Fondazione, la electronic music performance 'Eventually Elusive' - già parte di una tournée che lo vedrà nuovamente ospite anche della 24/a edizione del Festival Natura Dei teatri di Parma - in dialogo con l'installazione di Nannucci. (ANSA).