Mostre: Petrolchimico Ferrara festeggia 80 anni attività

(ANSA) - FERRARA, 15 NOV - Una mostra, dal 20 al 28 novembre nelle Sale dell'imbarcadero del Castello Estense di Ferrara, per festeggiare 80 anni di attività del Polo chimico e industriale: l'hanno promossa le otto aziende che oggi formano la realtà del Petrolchimico (Celanese, Sef, Eni Rewind, Versalis, Ifm, LyondellBasell, Sapio e Yara) e racconta la relazione tra Ferrara e l'industria, le sue continue evoluzioni, i progressi scientifici e tecnologici.

La mostra - con video, oggetti e immagini - accompagna i visitatori alla scoperta di 80 anni di grandi invenzioni e piccole rivoluzioni quotidiane. Dalla prima bacinella in Moplen (pubblicizzata a 'Carosello' da Gino Bramieri) agli oggetti di design, dai fertilizzanti all'energia, dalle gomme Dutral alle plastiche per la componentistica auto, dai film per l'agricoltura al medicale, l'esposizione permetterà di scoprire quanto i prodotti del mondo Petrolchimico sono presenti nella vita di ogni giorno e come nel tempo hanno cambiato le abitudini, favorendo il benessere. (ANSA).